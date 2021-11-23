Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать, что от холодной зимы государство и страну спасает крупнейший бизнесмен Ринат Ахметов и его компания ДТЭК. Об этом 22 ноября заявила лидер партии «Батькивщина» и депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Наш»

«Чтобы пройти зиму Украине нужно 2,5 млн тонн угля. У нас сейчас есть около 300 тысяч. Все порты Украины могут в месяц принять только 400 тысяч. И нет законтрактованного угля. И тут, кстати, тоже шпагат у власти. Или вы боретесь с олигархами, или признаете, что ДТЭК Рината Ахметова сегодня спасает Украину от энергетического кризиса», — заявила Тимошенко.

Кроме того политик рассказала, что когда слышит о том, что Украина должна получать уголь из Казахстана или других стран дальнего зарубежья, краснеет.

Ранее Тимошенко заявила, что Украина спасется от энергетического кризиса зимой, только если Российская Федерация и Белоруссия не выключат рубильник перетока электроэнергии.

Эксперт рассказал, вырвется ли Тимошенко из своего рейтинга в 10-15 процентов © ba.org.ua Ринат Ахметов заявил, что не считает себя олигархом и обратится в международный суд в случае, если Совет национальной безопасности и обороны Украины наделит его таким статусом. При этом 11 ноября компания ДТЭК Ахметова заявила, что поддержит государственную генерацию в условиях дефицита угля во время отопительного сезона.

Ранее депутаты Рады приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие закона и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться и после внесения изменений подписал закон.