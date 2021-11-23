Украина спасется от энергетического кризиса зимой, только если Российская Федерация и Белоруссия не выключат рубильник перетока электроэнергии. Об этом 22 ноября заявила лидер партии «Батькивщина» и депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Наш»

«Реальное спасение будет только, если Белоруссия и Россия не выключат рубильник по перетокам электрической энергии, то есть по поставкам электроэнергии на Украину. Потому что не закачан газ, не заложен уголь. Не обеспечено все для отопительного периода и это означает, что практически нас поставили на колени», — заявила Тимошенко.

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Кроме того Тимошенко рассказала, когда слышит о том, что Украина должна получать уголь из Казахстана или других стран дальнего зарубежья, краснеет.

Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не исключает возможные веерные отключения света в городе, поэтому призвал представителей медицинской сферы оснастить свои учреждения специальными кислородными концентраторами. Мэр Киева Виталий Кличко тоже заявлял о высокой вероятности веерных отключений электроэнергии.

Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля. Кроме того на фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, Украина какое-то время импортировала электроэнергию из Белоруссии.