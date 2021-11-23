Варшава, занимающая жёсткую позицию по отношению к мигрантам-мусульманам, создаёт облегчённые условия въезда в страну работникам из близких по культуре стран. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в испанской газете «Паис» 21 ноября

Газета рассказывает о Евгении Жуке, беженце из Донбасса, прибывшем в Польшу пять лет назад с женой и сыном. Ему не нужно было просить статус беженца: получить разрешение на работу в Польше, было настолько легко, что он даже не подумал об этом.

«Польскому государству всё равно, почему я здесь, ему важно то, чтобы я работал», — рассказал он корреспонденту издания.

По словам украинца, его миграция больше связана с уровнем жизни, чем с конфликтом в его родном регионе

Жук сообщил, что первый год был для него трудным, так как он плохо знал язык и законы. Четыре спустя у него всё хорошо: он зарабатывает почти 1800 евро в месяц (выше средней зарплаты в Польше) благодаря работе курьером, а также небольшому бизнесу — Жук владеет двумя киосками. Он подсчитал, что только за работу курьера он получает в пять раз больше, чем на Украине. Мужчина знает, что в других странах ЕС он зарабатывал бы больше, но Польша ближе, и туда легче приехать, рассказывается в статье.

Польша — шестая по величине экономика ​​ЕС — нуждается в рабочей силе для поддержания своего роста. В прошлом году, по данным «Евростат», Польша стала страной Евросоюза, которая выдала больше всего видов на жительство для неграждан ЕС. Более чем в полумиллионе случаев речь шла о ВНЖ по причине работы, особенно в таких отраслях, как строительство или новые технологии. И Польша буквально наводнена украинцами (миллион в стране с 38-миллионным населением). Согласно правительственному исследованию, иностранцы составляют 5% населения Польши, говорится в статье.

«Они выполняют в Польше работу, которую поляки делают в Западной Европе. Они покрывают пробелы в работе, вызванные принадлежностью [Польши] к ЕС. За ту же работу поляк может заработать гораздо больше в других столицах ЕС», — указал изданию Алекс Щербяк, профессор политологии Университета Сассекса и специалист по современной польской политике.,

Как отмечает издание, в Варшаве легко увидеть украинцев на тех же должностях, на каких в Испании, Франции или Италии обычно работают поляки.

В последнее время Польша, при поддержке ЕС, заняла жёсткую позицию в отношении тысяч мигрантов, в основном курдов, скопившихся на её границе с целью незаконного въезда, говорится в статье.

«То, что они мусульмане, играет огромную роль, это делает их символом угрозы. Если бы они были белорусами, они бы уже были здесь», — говорит Дорота Хайдрих, преподаватель факультета политических наук и международных исследований Варшавского университета.

Здислав Рацкий, юрист, специализирующийся на иммиграционных вопросах, пояснил изданию, что для граждан Украины, Белоруссии, России, Грузии и Армении действует особый трудовой режим, облегчающий их приём на работу. Во всех пяти странах большинство населения — христиане, указывает «Паис».

Согласно данным центрального статистического управления, опубликованным в мае прошлого года, на украинцев приходилось 72,6% из 406 000 разрешений на работу, выданных в прошлом году. 97% из них не были продлениями, что показывает, насколько широко распространена возможность приехать на несколько месяцев, сэкономить и вернуться. Пандемия замедлила рост, но тенденция очевидна: было выдано на 340000 разрешений больше, чем в 2015 году, говорится в статье.

Почтальон Жук должен вернуться к доставке. Но сначала он хочет рассказать о своем доме на Украине, расположенном в лесу у реки. Он заплатил компании по монтажу фотоэлектрических панелей, чтобы через 10 лет, когда он выйдет на пенсию и вернётся на родину, у него было бесплатное электричество.

«Я верю, что тогда войны не будет», говорит он корреспонденту.

А вот его сын, уже женатый на полячке, наверняка останется в Польше, рассказывает корреспондент.