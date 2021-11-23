Бывший нападающий сборной Украины, футболист Роман Зозуля, который в последнее время выступает за испанские клубы, поздравил соотечественников с днем достоинства и свободы, подчеркнув, что «достоинство не продается». Соответствующий пост он сделал в своем Facebook

«Свободу невозможно купить! Достоинство никто не имеет права продавать. Помним каждого, кто отдал жизнь за неугасимые идеалы и ценности — Героев Небесной сотни и защитников Украины. Сегодня, как и 8 лет назад, всем сердцем верю в победу Воинов света. Борьба еще продолжается… С Днем Достоинства и Свободы!» — написал Зозуля.

Украинские пограничники пообещали «разобраться» с Шуфутинским © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Роман Зозуля известен не только как футболист, но и активный «патриот», он не стесняется демонстрировать свои неонацистские взгляды, также спортсмен открыто заявлял, что финансирует украинскую армию.

Между тем, живет и работает Зозуля не на родине: предыдущие 4 года он выступал за испанский клуб — «Альбасете», а прошлым летом на правах свободного агента перешел в «Фуэнлабраду».