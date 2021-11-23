«Свободу невозможно купить! Достоинство никто не имеет права продавать. Помним каждого, кто отдал жизнь за неугасимые идеалы и ценности — Героев Небесной сотни и защитников Украины. Сегодня, как и 8 лет назад, всем сердцем верю в победу Воинов света. Борьба еще продолжается… С Днем Достоинства и Свободы!» — написал Зозуля.
Роман Зозуля известен не только как футболист, но и активный «патриот», он не стесняется демонстрировать свои неонацистские взгляды, также спортсмен открыто заявлял, что финансирует украинскую армию.
Между тем, живет и работает Зозуля не на родине: предыдущие 4 года он выступал за испанский клуб — «Альбасете», а прошлым летом на правах свободного агента перешел в «Фуэнлабраду».