Лидер партии «Наши» Евгений Мураев выразил уверенность, что Украина собственноручно ведет себя к распаду и целенаправленному разделу. Об этом 23 ноября он заявил в эфире телеканал «Наш»

«Югославия была не последняя страна, которую разделили. Это в прошлом веке. В этом веке это скорее всего будет Украина. Вопрос только в том, какие будут границы. Я объясню, почему это очевидно. Запад финансирует. Гибридным способом выдает паспорта не только же Российская Федерация на Донбассе, а сколько выдано карт поляка, венгерских и румынских паспортов», — отметил политик.

По словам Мураева, Украина является нежизнеспособной экономически, поскольку живет на внешние и внутренние долги, и не способна себя содержать.

Также он напомнил, что на Украине идет деиндустриализация.

Эксперт рассказал о максимуме, который может выжать Мураев из текущей политической ситуации © Facebook, Евгений Мураев Александр Лазарев заявил, что Мураев сейчас набирает электоральные перспективы. Его рейтинг около 7% автоматически подтягивает рейтинг его политической силы.

Партия «Оппозиционный блок» разделилась накануне президентских выборов 2019 года. Несмотря на слухи о возможном воссоединении, обе политические силы приняли решение идти на досрочные выборы в Верховную Раду самостоятельно, постоянно обвиняя друг друга в сговоре с правящим режимом.

Один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко остается на том же электоральном поле, на котором был, его рейтинг составляет около 10%, но со временем рейтинги Бойко и Мураева могут сравняться, предположил эксперт.