В городе Ирпень Киевской области может появиться самый большой в мире памятник коту. Петицию с соответствующим предложением подписывают на сайте местного горсовета

Под Тернополем появился уникальный памятник © Лановецкий горсовет/Facebook

Финансирование установки крупнейшего в мире памятника коту предлагается осуществить на средства частных компаний. Параметры будущей скульптуры не уточняются.

Пока петицию подписали 119 человек из 300 необходимых для ее рассмотрения.

Один из самых больших памятников коту в мире сейчас находится в Барселоне (Испания). Его установили в 1987 году. Его вес составляет около 2 тонн. Длина скульптуры достигает 7 метров, а высота — 2,5 метра.