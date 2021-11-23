Украинский хореограф Дмитрий Коляденко дал интервью программе ЖВЛ, в которой рассказал о том, во что ему обошлись неудачные отношения с певицей Ириной Билык. Запись эфира появилась в YouTube 22 ноября

Батарея из стопок и теплые объятия: жену Гордона застукали в компании другого мужчины © Facebook, Алеся Бацман / Facebook, Алеся Бацман / Перейти в фотобанк

«Я пригласил ее в ресторан. Я заказал все: шашлыки, хачапури, вино красное, вино белое. Считают счет — мне не хватает денег», — вспомнил он.

В тот вечер, рассказал хореограф, он оставил в залог свой перстень, который хотел выкупить на следующий день, но не смог, заведение сгорело.

Коляденко утверждает, что делал предложение Билык 6 раз, она «кольца брала, а замуж не выходила», в отместку от бессилия он начал устраивать ей сцены ревности.

«Я резал ее картины, я выбросил диван с 13-го этажа. Я заклеил ее косметику…. Я шел босиком по Киеву. Я жил под мостом с бомжами. Мне хотелось, чтобы она меня искала, чтобы она переживала», — заявил Коляденко.

Апогеем романа стала история, когда хореограф «на эмоциях» продал интимные фото возлюбленной глянцевому журналу. Коляденко рассказал также, что долго не мог прийти в себя после разрыва с Билык и даже обращался к психотерапевту и помощи карт Таро.

Певице Ирине Билык 51 год. Она четырежды состояла в гражданских отношениях и один раз официально ставила штамп. В числе ее «мужей» были продюсер Юрий Никитин, хореограф Дмитрий Коляденко, танцовщик Дмитрий Дикусар и модель Андрей Оверчук, от последнего у артистки есть сын.

Единственным официальным супругом Билык был российский фотограф Аслан Ахмадов. Пара поженилась в 2013 году, а в 2015-м в их семье с помощью суррогатной матери родился ребенок.

Летом 2021 года артистка объявила о разводе, назвав в качестве причины проблемы интимного характера, которые появились в период карантина из-за того, что супруги проживали в разных странах: она на Украине, он — в России.