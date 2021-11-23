В Госдепартаменте США одобряют новое заявление президента Болгарии Румена Радева, в котором он разъяснил свои высказывания по поводу принадлежности Крыма, заявил 22 ноября глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс

«Мы приветствуем разъяснение президента Радева, в котором он подтвердил приверженность территориальной целостности Украины», — сказал Прайс.

Кулеба раскритиковал президента Болгарии за признание Крыма российским © REUTERS, Leah Millis

Ранее, во время дебатов на ТВ, президент Болгарии высказался за диалог между ЕС и Москвой. Он подчеркнул, что «в настоящей момент Крым русский».

После этого МИД Украины вызвал на разговор посла Болгарии в Киеве, посольство США в Болгарии также заявило о «глубокой озабоченности» в связи с высказыванием президента.

Позднее пресс-служба Радева опубликовала разъяснение, в котором утверждается, что «с юридической точки зрения Крым принадлежит Украине».

Крым стал регионом России в 2014 году, после того как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме высказались за воссоединение с Россией. Украина не признает Крым частью РФ.