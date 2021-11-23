«Мы приветствуем разъяснение президента Радева, в котором он подтвердил приверженность территориальной целостности Украины», — сказал Прайс.
Глава Госдепа заявил, что США никогда не признают полуостров российской территорией.
Ранее, во время дебатов на ТВ, президент Болгарии высказался за диалог между ЕС и Москвой. Он подчеркнул, что «в настоящей момент Крым русский».
После этого МИД Украины вызвал на разговор посла Болгарии в Киеве, посольство США в Болгарии также заявило о «глубокой озабоченности» в связи с высказыванием президента.
Позднее пресс-служба Радева опубликовала разъяснение, в котором утверждается, что «с юридической точки зрения Крым принадлежит Украине».
Крым стал регионом России в 2014 году, после того как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме высказались за воссоединение с Россией. Украина не признает Крым частью РФ.