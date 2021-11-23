НАТО и ЕС помогут Украине в случае «провокаций России». Об этом 22 ноября в эфире YouTube-канала OBOZREVATEL заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Киев в шаге от потери Донбасса - Климкин © МИД Украины

«Не нужно паниковать. Это не о том, что до Киева кто-нибудь дойдет. Но это о том, что Путин теоретически может атаковать. Теоретически. Если мы ему позволим по нескольким направлениям. Поэтому Путин поймал кураж, поймал геополитическую игру. Конечно, ему не дадут сыграть. Есть американцы, есть Европейский cоюз, хотя ЕС полупарализован этим газом, но, надеюсь, оправится», — заявил экс-глава МИД Украины.

Ранее ряд американских СМИ, в том числе Politico и Washington Post, заявили, что Россия якобы планирует «вторжение» на Украину.

В Кремле призвали страны НАТО остановить провокации у границ России и отметили, что перемещение войск РФ по своей территории не несет никому угрозы.

Также Москва неоднократно призывала страны НАТО прекратить накачивать Украину современными вооружениями, потому что это подталкивает Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.