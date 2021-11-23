Супруга украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона Алеся Бацман 22 ноября разместила в своем Instagram неоднозначные снимки в компании с другом супруга и любимцем многих украинцев педиатром Евгением Комаровским. Смутила пользователей даже не компания, а «дело» которым пара занималась на морозе

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«Доктор уже готов, я еще держусь», — подписала фото Бацман.

«Главное, что под присмотром доктора», «Женщины сейчас покрепче мужчин», «Лучше доктора держите», «Он по ходу сам за вас держится уже», «Доку, кажись, больше не наливать!», «Этот пост поставил крест на всех агитационных лекциях Комаровского, себе-то все можно», «Нравится, что хоть кто-то не скрывает, что, мягко говоря, не против выпить», «Это за упокой Небесной Сотни», — отреагировали люди.

Алеся Бацман — украинская журналистка, телеведущая, главный редактор интернет-издания «Гордон», основанного ее мужем и коллегой Дмитрием Гордоном.

Гордон и Бацман познакомились в 2009 году, когда она брала у него интервью. Со слов журналиста, предложение Алесе он сделал после совета российского певца Александра Розенбаума. У пары трое общих детей.

Бацман — четвертая жена Гордона, от предыдущих отношений у него четверо детей.