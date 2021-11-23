По его словам, чтобы выйти из личного политического и экономического кризиса, Зеленскому нужно «говорить правду, не делить на своих и чужих, действовать по закону, и если человек виновен, то все равно близок он тебе или нет. Он должен нести ответственность, потому что это твоя ответственность».
В День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года, который был посвящен восьмой годовщине начала так называемого Евромайдана, состоялся марш «Не теряем достоинства. Защищаем свободу». Участники протеста развернули на Майдане огромный баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его Офиса (ОПУ) Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство». В ультимативной форме они потребовали уволить Ермака в течение десяти дней. Иначе пообещали провести на Майдане бессрочную акцию протеста.
Бывший депутат Рады и экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль заявил, что Ермак якобы является агентом спецслужб Российской Федерации и имеет позывной «Тимофеев».