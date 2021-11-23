Уволенный командой «Слуги народа» спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 22 ноября в эфире телеканала «Украина 24» посоветовал президенту Владимиру Зеленскому вспомнить об ответственности, которую он несет за действия главы своего офиса Андрея Ермака

Генерал МВД Украины назвал Ермака «российским агентом» © пресс-служба президента Украины

В День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года, который был посвящен восьмой годовщине начала так называемого Евромайдана, состоялся марш «Не теряем достоинства. Защищаем свободу». Участники протеста развернули на Майдане огромный баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его Офиса (ОПУ) Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство». В ультимативной форме они потребовали уволить Ермака в течение десяти дней. Иначе пообещали провести на Майдане бессрочную акцию протеста.

Бывший депутат Рады и экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль заявил, что Ермак якобы является агентом спецслужб Российской Федерации и имеет позывной «Тимофеев».