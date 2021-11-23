«Укрепление курса в начале ноября не было длительным и на общем негативном фоне гривна ослабла к более чем 26,5 гривен/доллар. Не помогла здесь и уплата квартальных налогов, которая традиционно способствует укреплению гривны… Наиболее вероятно, гривна будет ослабевать, но останется в довольно привычном коридоре 26,5-27 гривен/доллар», — считает эксперт.
Аналитик отметил, что продажа валюты «Укрэнерго» на прошлой неделе вызвала укрепление гривны, но в течение нескольких дней оно было нивелировано спросом на валюту, в частности, от нерезидентов, выходивших из ОВГЗ.
Нацбанк Украины при этом продавал валюту, чтобы сдержать ослабление гривны, и для этого продал 108 млн долларов, тогда как купил за неделю только 5 млн долларов.
Накануне Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине транша на сумму 700 млн долларов. По итогам пересмотра программы кредитования stand by Украина получит 500 млн СДР (специальные права заимствования, эквивалентно 699 млн долларов). С учетом первого транша Киев получит 2,8 млрд долларов.