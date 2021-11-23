Дальнейший выход нерезидентов из облигаций внутреннего государственного займа Украины может обернуться очередной волной ослабления гривны и продажа валюты экспортерами, и потенциально положительные новости о транше МВФ вряд ли сдержат падение курса. Об этом 23 ноября «РБК-Украина» рассказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович

«Укрепление курса в начале ноября не было длительным и на общем негативном фоне гривна ослабла к более чем 26,5 гривен/доллар. Не помогла здесь и уплата квартальных налогов, которая традиционно способствует укреплению гривны… Наиболее вероятно, гривна будет ослабевать, но останется в довольно привычном коридоре 26,5-27 гривен/доллар», — считает эксперт.

Украина выполнила все условия МВФ для получения транша - Устенко © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Нацбанк Украины при этом продавал валюту, чтобы сдержать ослабление гривны, и для этого продал 108 млн долларов, тогда как купил за неделю только 5 млн долларов.

Накануне Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине транша на сумму 700 млн долларов. По итогам пересмотра программы кредитования stand by Украина получит 500 млн СДР (специальные права заимствования, эквивалентно 699 млн долларов). С учетом первого транша Киев получит 2,8 млрд долларов.