В этот раз Mаruv отказалась от обтягивающего латекса и гигантских каблуков в стилистике садо-мазо, а выбрала воздушный наряд из струящейся ткани и драгоценную корону. У девушек в ее танцевальной команде такие же образы в восточном духе.
Дэнс-видео снято на песню «Мара» из нового альбома Maruv. Певица сама выступила его режиссером.
«Вокал очень красивый, в этой песне действительно можно его показать. Да и русский язык здесь звучит как нельзя лучше», «Хозяйка Медной горы! просто нереальная работа, без слов и до мурашек!», «Просто шикарно и эстетично, Аня как заморская царица из русских сказок», «Интересный образ. Похоже на Хюррем из "Великолепного века"», «Еще и рыжая, что-то новенькое», — порадовались подписчики.
Ранее в Белоруссии отменили концерт Maruv без объяснения причин.