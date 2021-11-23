Украинская певица Maruv (Анна Корсун) удивила поклонников непривычным образом в новом клипе. Видео она выложила в YouTube и Instagram 22 ноября

Maruv отреагировала на отмену концерта в Белоруссии © Maruv/Инстаграм

Дэнс-видео снято на песню «Мара» из нового альбома Maruv. Певица сама выступила его режиссером.

«Вокал очень красивый, в этой песне действительно можно его показать. Да и русский язык здесь звучит как нельзя лучше», «Хозяйка Медной горы! просто нереальная работа, без слов и до мурашек!», «Просто шикарно и эстетично, Аня как заморская царица из русских сказок», «Интересный образ. Похоже на Хюррем из "Великолепного века"», «Еще и рыжая, что-то новенькое», — порадовались подписчики.

Ранее в Белоруссии отменили концерт Maruv без объяснения причин.