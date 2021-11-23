Слухи о серьезном конфликте между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Ринатом Ахметовым преувеличены, между ними есть противоречия, но не более того. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Рината Ахметова «Украина» появился отправленный в отставку Арсен Аваков. Они небезосновательно полагают, что бывший донецкий олигарх объединяет вокруг себя всех врагов Владимира Зеленского, с которым они больше не находят общий язык.

И Зеленский, и Ахметов прекрасно понимают, что серьезный конфликт между ними приведет к взаимной аннигиляции, причем будут уничтожены и бизнес-империя Ахметова, и Украина как государство, подчеркнул эксперт.

«Трения между ними естественно существуют, потому что есть разница во взглядах на целый ряд вопросов (экономического, не политического характера), но это все решается полюбовно. О войне я бы не говорил точно», — констатировал Бондаренко.

Что касается закона о деолигархизации, то направлен не столько против олигархов, сколько против возможных оппонентов Зеленского, вряд ли речь идет о том, что из-за этого олигархи будут намеренно свергать Зеленского, заключил собеседник издания.

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