На украинском проекте «Маска» произошло курьезное событие: певица Оля Полякова не смогла угадать собственную песню, в чем ее тут же упрекнул коллега по цеху Андрей Данилко. Запись программы появилась на днях на YouTube-канале «Украина»

Украинские пограничники пообещали «разобраться» с Шуфутинским © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

«Так "Королева ночи" или "Секундочка"? Она свои песни не знает. Ты не знаешь своих песен», — обратился к Поляковой Данилко.

Кстати, в этом же выпуске Данилко залез руками в декольте исполнительницы, делая вид, что пытается достать оттуда метафан.

Шоу «Маска» — адаптация американского формата The Masked Singer. Суть шоу сводится к тому, что звезды работают «детективами», угадывая, кто именно из других знаменитостей скрывается под тем или иным костюмом и маской.

Уже два проекта подряд в украинской «Маске» «детективят» Данилко, Полякова, а также исполнители Настя Каменских, Олег Винник и Dzidzio.