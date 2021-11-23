Когда в эфире заиграла мелодия певица закричала, что это ее «Королева ночи», но позже оговорилась, уточнив, что это и правда ее песня, но другая — «Эй, секундочку».
«Так "Королева ночи" или "Секундочка"? Она свои песни не знает. Ты не знаешь своих песен», — обратился к Поляковой Данилко.
Кстати, в этом же выпуске Данилко залез руками в декольте исполнительницы, делая вид, что пытается достать оттуда метафан.
Шоу «Маска» — адаптация американского формата The Masked Singer. Суть шоу сводится к тому, что звезды работают «детективами», угадывая, кто именно из других знаменитостей скрывается под тем или иным костюмом и маской.
Уже два проекта подряд в украинской «Маске» «детективят» Данилко, Полякова, а также исполнители Настя Каменских, Олег Винник и Dzidzio.