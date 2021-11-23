Украинский певец Олег Винник отменил сразу два концерта во Дворце «Украина» в Киеве, которые были запланированы на 24 и 25 ноября. Об этом артист сообщил своим поклонникам 22 ноября на странице в Instagram

«Друзья вынуждены сообщить, что концерты во дворце "Украина" 24 и 25 ноября перенесены на весну 2022 года. Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи прошли. Но, к сожалению, на сегодняшний день состояние моего здоровья не позволяет выйти на сцену», — написал Винник.

Он уточнил, что билеты остаются действительными, выступления будут перенесены ориентировочно на весну 2022 года, а конкретные даты он объявит дополнительно.

Это не первый раз, когда вокалист отменяет свои концерты. В середине октября он вышел на сцену ДК «Днепроспецсталь» города Запорожье, спел несколько песен, после чего объявил, что переносит это выступление и еще одно, запланированное следом из-за ларингита.

Тогда отдельные пользователи усомнились в честности исполнителя, так как ларингит чаще всего протекает тяжело, полностью лишая больного голоса, а артист не только мог говорить, но и петь. Отдельные пользователи предположили, что отмена концертов может быть связана с тем, что из-за ковидных ограничений на концерты приходит мало народа, а Винник хочет заработать больше.