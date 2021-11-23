Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Украине транша на сумму 700 млн долларов. Об этом сообщили 22 ноября на сайте МВФ

Вакаров рассказал, куда уходят деньги МВФ, выделяемые Украине © Facebook, Офіс Президента України

«Правление также одобрило продление Соглашения о резервировании до конца июня 2022 года и пересмотр выплат по программе, а также просьбу украинских властей об отказе в связи с несоблюдением критерия эффективности по гарантированному правительством долгу в декабре 2020 года», — говорится на сайте фонда.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter поблагодарил МВФ за обещанный транш.

Он рассказал, что средства планируется направить на поддержку финансовой системы Украины и борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Также он подчеркнул, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ.