Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность отправки военных советников и вооружения на Украину на фоне предполагаемой концентрации российских войск у границы. Об этом 22 ноября сообщил CNN со ссылкой на источники

Бойко объяснил, зачем Киев пугает население заявлениями о «вторжении» России © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

В пакет помощи могут войти противотанковые ракеты Javelin, минометы и системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Stinger.

При этом отмечается, что в администрации есть и другая позиция, согласно которой отправка советников может быть расценена Москвой как эскалация.

На днях официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил сообщения СМИ о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину. По его словам, в Вашингтоне не знают намерений Москвы. Тем не менее дипломат отметил, что в США знакомы со схемами, по которым действует Россия. Он также подчеркнул, что любые агрессивные действия в сторону Украины могли бы вызвать беспокойство Соединенных Штатов.

В свою очередь в России опровергают сообщения зарубежных СМИ о том, что страна стягивает войска к границе с Украиной. В МИД заявления о «российской агрессии» назвали смешными и опасными.