«Каждый день Государственная пограничная служба продолжает работу в отношении лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории. Информацию мы собираем как из открытых источников, так и всеми имеющимися способами. Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев — это еще и запрет на въезд в Украину», — пояснил ситуацию с Шуфутинским пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.
Он уточнил, что относительно «противоправного посещения» певцом полуострова информации более, чем достаточно, поэтому в результатах работы его ведомства можно не сомневаться.
Концертный сервис Concert.ua на днях сообщил, что открыл продажу билетов на концерт Михаила Шуфутинского, который состоится в Киеве в Международный женский день. Событие на сайте было отмечено как «сверхпопулярное», а стоимость билетов оказалась довольно внушительной: самый скромный обойдется в 590 гривен (1,6 тыс. рублей), а самый дорогой — 6 тыс. гривен (16,5 тыс. рублей). Однако желающих попасть на концерт «короля шансона» оказалось немало, билеты начали расхватывать в первые же часы после появления сообщения.
В то же время радикально настроенные украинцы возмутились «непатриотичностью» билетного сервиса, а от СБУ потребовали запретить Шуфутинскому въезд в страну, мотивируя это тем, что в 2017 году он ездил в Крым без разрешения украинских властей.