В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) отреагировали на известие о том, что 8 марта будущего года в Киеве выступит певец Михаил Шуфутинский, ранее посещавший Крым. Пограничники пообещали правильно «встретить» исполнителя, об этом 22 ноября написало издание «Гордон»

«Каждый день Государственная пограничная служба продолжает работу в отношении лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории. Информацию мы собираем как из открытых источников, так и всеми имеющимися способами. Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев — это еще и запрет на въезд в Украину», — пояснил ситуацию с Шуфутинским пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Шуфутинский решил лично поздравить украинок, но получил неожиданную реакцию © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Концертный сервис Concert.ua на днях сообщил, что открыл продажу билетов на концерт Михаила Шуфутинского, который состоится в Киеве в Международный женский день. Событие на сайте было отмечено как «сверхпопулярное», а стоимость билетов оказалась довольно внушительной: самый скромный обойдется в 590 гривен (1,6 тыс. рублей), а самый дорогой — 6 тыс. гривен (16,5 тыс. рублей). Однако желающих попасть на концерт «короля шансона» оказалось немало, билеты начали расхватывать в первые же часы после появления сообщения.

В то же время радикально настроенные украинцы возмутились «непатриотичностью» билетного сервиса, а от СБУ потребовали запретить Шуфутинскому въезд в страну, мотивируя это тем, что в 2017 году он ездил в Крым без разрешения украинских властей.