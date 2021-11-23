Соперники президента Владимира Зеленского сегодня не столь популярны, чтобы воспользоваться возникшим на Украине энергетическим кризисом. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Петр Порошенко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко потребовали от действующего главы государства Владимира Зеленского провести с ними закрытую встречу на фоне «возможной военной угрозы со стороны РФ» и кризиса в энергетике.

Эксперт отметил, что Порошенко точно не сможет этим воспользоваться, поскольку он был тем, кто привел к этой ситуации, заложив основу энергетического кризиса.

«Определенные попытки этим воспользоваться чувствуются со стороны Виктора Медведчука. Некоторые его однопартийцы пытаются сказать, что, если Зеленский не только освободит Медведчука, но и отправит его на переговоры с Путиным, то только в этом случае возможно разрешение кризиса. Но на самом деле это попытки завышать собственную значимость», — указал Бондаренко.

Реальный выход из этой ситуации состоит в договоренностях между хозяйствующими структурами и в том, чтобы идти на открытые переговоры и с Россией, и с Белоруссией, потому что ситуация действительно катастрофическая, и никакие пиар-акции не смогут помочь власти избежать недовольства граждан холодной зимой, подчеркнул политолог.

Отвечая на вопрос, смогут ли украинские «патриоты» набрать очки, ругая Зеленского за то, что он договаривается с Россией, собеседник издания добавил, что ««патриотам» проще — шину зажёг и греешься». Тут же речь идет об интересах большинства граждан, которые надеются на то, что эту зиму удастся прожить при нормальной температуре в квартире, а не при +10.

Полностью интервью можно прочитать здесь.