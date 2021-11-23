Российский политолог Марат Баширов 23 ноября в своем Telegram оценил планы США ввести санкции против газопровода «Северный поток-2»

«Мёрзни, мёрзни, волчий хвост». Сатановский о Европе без «Северного потока-2» © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк Энтони Блинкена о новых ограничительных мерах против проекта «немцы вздрогнули и помчались покупать дрова и шубы».

«И зря… Внутриполитические танцы в США имеют причудливый характер», — отметил эксперт.

Баширов также подчеркнул, что Киеву издевательски бросили кость, чтобы он не мешал «дядям договариваться».

Накануне Блинкен заявил, что США планируют ввести новые санкции против «Северного потока-2». По его словам, рестрикции коснутся одной компании и двух судов, участвовавших в строительстве газопровода. Речь идет о «связанной с Россией компанией» Transadria Ltd и находящемся в ее собственности корабле «Марлин». Название другого судна Блинкен не раскрыл.