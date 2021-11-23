Глава администрации президента Украины Андрей Ермак является «агентом спецслужб России». Об этом 22 ноября заявил бывший депутат Верховной Рады, генерал МВД Геннадий Москаль в эфире украинского Пятого канала

Зеленский и Ермак ни при чем: в Раде озвучили свой отчет по «вагнеровцам» © 24tv.ua

На прошлой неделе издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки Минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета с целью его посадки в нужной точке.

Журналисты сообщили, что 23 июля 2020 года, когда «бывшие оперативники прибыли в Офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем ОП Андреем Ермаком, где тогда было принято решение отложить операцию. Позже выехавших в Белоруссию «вагнеровцев» задержали местные спецслужбы, затем их выдали России.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента