Она посетила Вену и приняла участие в конференции, посвященной разрешению белорусского политического кризиса.
Оппозиционер призвала глав министерств иностранных дел (МИД) стран Евросоюза воздерживаться от любых контактов с Минском до тех пор, пока власти Белоруссии не освободят всех политзаключенных.
Она также добавила, что не видит смысла во взаимодействии с режимом Лукашенко, поскольку ему «нельзя доверять».
Лидер белорусской оппозиции также назвала санкции в отношении Минска и поддержку гражданского общества единственным способом движения вперед.