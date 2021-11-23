Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская 22 ноября назвала условие для диалога Европейского союза (ЕС) с действующим главой государства Александром Лукашенко. Об этом сообщили на ее сайте

Лукашенко поклялся, что Тихановская не бежала из Белоруссии © Facebook, Светлана Тихановская

Оппозиционер призвала глав министерств иностранных дел (МИД) стран Евросоюза воздерживаться от любых контактов с Минском до тех пор, пока власти Белоруссии не освободят всех политзаключенных.

Она также добавила, что не видит смысла во взаимодействии с режимом Лукашенко, поскольку ему «нельзя доверять».

Лидер белорусской оппозиции также назвала санкции в отношении Минска и поддержку гражданского общества единственным способом движения вперед.