Депутат Верховной Рады Украины и сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко 22 ноября в эфире телеканала «Украина 24» призвал к досрочным выборам парламента

Бойко объяснил, зачем Киев пугает население заявлениями о «вторжении» России © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Он также добавил, что у его политической силы «есть механизмы, как это ускорить».

По его словам, власть теряет доверие из-за «монобольшинства, которое игнорирует нужных людей».

«Косвенно мы становимся соучастниками всех их действий», — отметил он.

В начале ноября, во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Украины депутат Верховной Рады Гео Лерос с трибуны парламента показал президенту Владимиру Зеленскому средний палец. Он заявил, что не боится говорить правду, и назвал президента «главным предателем в стране». После этого ему отключили микрофон, и депутат покинул трибуну.