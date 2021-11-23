«Я выступаю за переизбрание парламента. Более того, наша фракция сделает все для того, чтобы это произошло. Потому что мы не видим смысла в подобном парламенте», — заявил Бойко.
Он также добавил, что у его политической силы «есть механизмы, как это ускорить».
По его словам, власть теряет доверие из-за «монобольшинства, которое игнорирует нужных людей».
«Косвенно мы становимся соучастниками всех их действий», — отметил он.
В начале ноября, во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Украины депутат Верховной Рады Гео Лерос с трибуны парламента показал президенту Владимиру Зеленскому средний палец. Он заявил, что не боится говорить правду, и назвал президента «главным предателем в стране». После этого ему отключили микрофон, и депутат покинул трибуну.