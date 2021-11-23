Украинский эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк 22 ноября на пресс-конференции в Киеве заявил о банкротстве страны и ее неспособности рассчитаться по внешним государственным долгам, передает РИА Новости

«Растут, как снежный ком». Украинский экономист рассказал гигантских долгах населения за ЖХК © Украина.ру/Стрингер

«То есть, мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства», — констатировал он.

Кроме того, желающих покупать украинские ценные бумаги становится все меньше, несмотря на то, что проценты по облигациям увеличились, добавил Степанюк.

Он пояснил, что процент — это «то, что точно будут платить все украинцы». По его мнению, ни одна страна в мире не дает по своим ценным бумагам таких процентов.

В сентябре заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов признал, что Украина стала энергетическим банкротом из-за действий властей. В частности, он указал на высказывания депутатов Верховной Рады, которые обвиняют Киев в сложившейся ситуации.