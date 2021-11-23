Экономист напомнил, что на конец сентября дефицит текущего счета составлял 1,4 миллиарда (долларов или гривен, он не уточнил).
«То есть, мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства», — констатировал он.
Кроме того, желающих покупать украинские ценные бумаги становится все меньше, несмотря на то, что проценты по облигациям увеличились, добавил Степанюк.
Он пояснил, что процент — это «то, что точно будут платить все украинцы». По его мнению, ни одна страна в мире не дает по своим ценным бумагам таких процентов.
В сентябре заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов признал, что Украина стала энергетическим банкротом из-за действий властей. В частности, он указал на высказывания депутатов Верховной Рады, которые обвиняют Киев в сложившейся ситуации.