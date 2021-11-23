«Меня заверили, что проходят очень серьезные консультации между другими партнерами стран Североатлантического альянса и Европейского Союза о готовности предпринимать решительные шаги на опережение», — сказал Резников.
По его словам, это касается политических и экономических шагов, в том числе речь идет и об определенной помощи Украине.
Резников также выразил надежду, что в Кремле не принимали решение о «вторжении». Он подчеркнул, что Россия будет искать для себя прагматизм в дестабилизации внутри Украины, стран НАТО и ЕС.
Накануне стало известно, что в США обсуждается возможность отправки военных советников и вооружения на Украину на фоне предполагаемой концентрации российских войск у границы. До этого официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне не знают намерений Москвы. Тем не менее дипломат отметил, что в США знакомы со схемами, по которым действует Россия.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.