В условиях разразившегося политического кризиса на Украине ситуацию могут спасти досрочные парламентские выборы, которые могут состояться уже весной 2022 года. Об этом 22 ноября сообщил политолог Вадим Карасев ходе круглого стола на тему «Углубляется ли кризис в Украине? Новые измерения и аспекты», состоявшегося в агентстве Интерфакс-Украина

Вадим Карасев: Конституцию надо подправить © Вадим Карасев/Фейсбук

Эксперт отметил, что в ходе произошедших у Офиса президента столкновений активисты выдвинули требование отставки главы ОП Андрея Ермака, и предположил: накал протестов будет нарастать, добавятся новые требования. Однако, по его мнению, главное требование уже прозвучало: «это требование досрочных парламентских выборов».

Карасев считает, что это — неплохая идея, и вполне возможно, что к марту 2022 года такие выборы могут состояться. Во всяком случае, добавил он, выборы предпочтительнее очередного Майдана и переворота — по той причине, что, как он считает, «РФ готова на вторжение, а Запад не готов этому препятствовать».

Напомним, 21 ноября, в день восьмой годовщины с начала Майдана-2014, группа участников марша «Не теряем достоинства. Защищаем свободу» пыталась прорваться к зданию Офиса президента, произошли столкновения с полицией. Протестующие поставили Владимиру Зеленскому ультиматум, потребовав в десятидневный срок уволить главу ОП Ермака, которого они обвиняют в срыве спецоперации по захвату участников ЧВК Вагнера.

Отметим, в Москве опровергают информацию в американских СМИ о якобы готовящемся вторжении войск РФ в Украину.