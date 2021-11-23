По мнению Карасева, в стране давно назрели перемены, монобольшинство в Верховной Раде играет дестабилизирующую роль, а туборежим генерирует «турбулентность во всём, от энергетики до геополитики».
Эксперт отметил, что в ходе произошедших у Офиса президента столкновений активисты выдвинули требование отставки главы ОП Андрея Ермака, и предположил: накал протестов будет нарастать, добавятся новые требования. Однако, по его мнению, главное требование уже прозвучало: «это требование досрочных парламентских выборов».
Карасев считает, что это — неплохая идея, и вполне возможно, что к марту 2022 года такие выборы могут состояться. Во всяком случае, добавил он, выборы предпочтительнее очередного Майдана и переворота — по той причине, что, как он считает, «РФ готова на вторжение, а Запад не готов этому препятствовать».
Напомним, 21 ноября, в день восьмой годовщины с начала Майдана-2014, группа участников марша «Не теряем достоинства. Защищаем свободу» пыталась прорваться к зданию Офиса президента, произошли столкновения с полицией. Протестующие поставили Владимиру Зеленскому ультиматум, потребовав в десятидневный срок уволить главу ОП Ермака, которого они обвиняют в срыве спецоперации по захвату участников ЧВК Вагнера.
Отметим, в Москве опровергают информацию в американских СМИ о якобы готовящемся вторжении войск РФ в Украину.