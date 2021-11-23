Все украинские президенты начинали одну и ту же игру: они начинали играть в «сильную власть», рассматривая её в репрессивном варианте, считает политолог Вадим Карасев

Жить станет скучнее: Карасев описал, что будет, если Зеленский победит Ахметова © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

«Президент имеет две ипостаси… Это и институция, и личность. Но бывает так — вот у нас, почему-то — всё время личность подавляла институт президента. Это говорит о том, что что-то… дефект в Конституции где-то, её надо исправить, либо в демократической культуре (дело — Ред.)», — сказал Карасев во время заседания «круглого стола» в Киеве в понедельник, 22 ноября.

По его словам, получается так: «кто ни приходит президентом, начинается вот эта вся игра в сильную власть, причём сильную власть рассматривают в репрессивном варианте»

Карасев отметил, что можно привести много примеров демократических успешных европейских государств, где «власть сильная, но она не деспотическая, не репрессивная — она законная, она легальная и легитимная».

По мнению политолога, в Украине в результате наблюдается «регресс в деинституциональность какую-то». Он пояснил, что раньше, до появления модерновых государств, правили личности, не институты».

Карасев порекомендовал «заняться институциональным строительством государства», создать предохранители — «для того, чтобы личность не подавляла институт». Это касается и проблемы личностного фактора в патронажной службе или ближнем круге первого лица, добавил он, приведя в пример недавно разразившийся скандал в связи с публикацией расследования Bellingcat.

«Может быть, вангергейт — это просто глупость или какая-то недоработка, но ведь это уже не меняет сути дела, потому что это уже сдетонировало кризисную ситуацию в стране, и выйти из этого кризиса будет не так легко», — констатировал политолог.

Напомним, 21 ноября, в день восьмой годовщины с начала Майдана-2014, группа участников марша «Не теряем достоинства. Защищаем свободу» пыталась прорваться к зданию Офиса президента, произошли столкновения с полицией. Протестующие поставили Владимиру Зеленскому ультиматум, потребовав в десятидневный срок уволить главу ОП Андрея Ермака, которого они обвиняют в срыве спецоперации по захвату участников ЧВК Вагнера.