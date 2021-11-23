У экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова очень хорошие шансы стать президентом Украины. Он устраивает сегодня всех. Он устраивает Запад, он устраивает олигархов, и он устраивает экс-главу МВД Арсена Авакова. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина

«Поэтому больше одного срока сейчас нереально, чтобы президент удерживался у власти. Зеленский зря себя тешит иллюзиями», — указал Царев.

Запад устраивает Разумков еще и потому, что он практически с первых дней нахождения в Верховной Раде курировался американскими экспертами, и все свои шаги, действия и заявления согласовывал и ни разу не отошел от инструкций, заключил собеседник издания.

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