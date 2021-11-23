Эксперт отметил, что США все время во время войны с Северным Вьетнамом меняли власть, чтобы раздражение, которое копилось у вьетнамцев, уходило, поэтому чем хуже ситуация, тем быстрее они производят ротацию руководителей Украины.
«Поэтому больше одного срока сейчас нереально, чтобы президент удерживался у власти. Зеленский зря себя тешит иллюзиями», — указал Царев.
Запад устраивает Разумков еще и потому, что он практически с первых дней нахождения в Верховной Раде курировался американскими экспертами, и все свои шаги, действия и заявления согласовывал и ни разу не отошел от инструкций, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.