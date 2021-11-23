Решение проблемы Украины и Донбасса зависит не от применения в конфликте новых видов вооружений, а от экономических процессов. Об этом в интервью Украина.ру сказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

«"Байрактар" — это тоже мифическое вундерваффе (нем. "чудо-оружие" — ред.) с маркетинговым душком. Туркам же выгодно продавать эти беспилотники по всему миру. Но решение проблемы Украины и Донбасса лежит в совершенно другой плоскости», — отметил Стешин.

Стешин напомнил, что президент России недавно принял указ о признании всех сертификатов Донбасса и снятии таможенных пошлин.

Военкор Стешин пояснил, почему Донбассу не нужно бояться «Джавелинов» © commons.wikimedia.org, Photo by Sgt. 1st Class Ben Houtkooper 34th Red Bull Infantry Division

Решать проблему Донбасса нужно, приведя его в порядок и вылечив экономику, которая из-за войны серьезно страдает, заключил Стешин.

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Ранее Украина закупила у Турции беспилотники «Байрактар», а США поставили Киеву «Джавелины». В Минобороны Украины похвастались кадрами их применения в Донбассе.