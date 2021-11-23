«"Байрактар" — это тоже мифическое вундерваффе (нем. "чудо-оружие" — ред.) с маркетинговым душком. Туркам же выгодно продавать эти беспилотники по всему миру. Но решение проблемы Украины и Донбасса лежит в совершенно другой плоскости», — отметил Стешин.
Стешин напомнил, что президент России недавно принял указ о признании всех сертификатов Донбасса и снятии таможенных пошлин.
По его словам, это говорит о том, что взят курс на окончательную интеграцию региона в состав России. Когда эта интеграция завершится — будут разбираться с ВСУ, предположил военкор.
Решать проблему Донбасса нужно, приведя его в порядок и вылечив экономику, которая из-за войны серьезно страдает, заключил Стешин.
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Ранее Украина закупила у Турции беспилотники «Байрактар», а США поставили Киеву «Джавелины». В Минобороны Украины похвастались кадрами их применения в Донбассе.