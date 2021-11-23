У олигарха Рината Ахметова больше шансов одержать победу в случае обострения конфликта с Владимиром Зеленским, поскольку президенты уходят и приходят, а Ахметов остается. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина Рината Ахметова «Украина» появился отправленный в отставку Арсен Аваков. Они небезосновательно полагают, что бывший донецкий олигарх объединяет вокруг себя всех врагов Владимира Зеленского, с которым они больше не находят общий язык.

Эксперт отметил, что в украинском парламенте, государственных и силовых структурах остается множество людей, которые фактически работали на Ахметова, и они будут усилены людьми, которые работали на Авакова.

«Добавьте туда людей, которые работали с Порошенко. Добавьте туда всех тех, кто недоволен сегодняшним Зеленским. Теперь еще на эту чашу добавьте соросят и Запад, которые, очевидно, работают против Зеленского. Исход этого столкновения неочевиден», — указал Царев.

В результате начнутся брожения среди депутатов и чиновников, которые будут понимать, что им надо будет находить новую политическую крышу ради того, чтобы попасть в следующий парламент, добавил политик.

Также нужно учесть, что Запад сейчас будет предлагать России замену несговорчивого Зеленского на более сговорчивого Разумкова, и США обратились к Москве с просьбой не включать рычаги давления на Украину, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.