Ранее многие наблюдатели обратили внимание на то, что на телеканале Рината Ахметова «Украина» появился отправленный в отставку Арсен Аваков. Они небезосновательно полагают, что бывший донецкий олигарх объединяет вокруг себя всех врагов Владимира Зеленского, с которым они больше не находят общий язык.
Эксперт отметил, что в украинском парламенте, государственных и силовых структурах остается множество людей, которые фактически работали на Ахметова, и они будут усилены людьми, которые работали на Авакова.
«Добавьте туда людей, которые работали с Порошенко. Добавьте туда всех тех, кто недоволен сегодняшним Зеленским. Теперь еще на эту чашу добавьте соросят и Запад, которые, очевидно, работают против Зеленского. Исход этого столкновения неочевиден», — указал Царев.
В результате начнутся брожения среди депутатов и чиновников, которые будут понимать, что им надо будет находить новую политическую крышу ради того, чтобы попасть в следующий парламент, добавил политик.
Также нужно учесть, что Запад сейчас будет предлагать России замену несговорчивого Зеленского на более сговорчивого Разумкова, и США обратились к Москве с просьбой не включать рычаги давления на Украину, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.