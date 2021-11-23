Турция поддержала Азербайджан во время второй карабахской войны 2020 года не из-за того, что считает азербайджанцев «одним с ней народом», а потому, что США хотели, чтобы Турция поддержала Азербайджан. Об этом рассказала турецкий общественный деятель Шюкрие Озордулу в интервью изданию Украина.ру

Турецкие активистки о «Байрактарах», несостоявшемся выдворении послов и несвободе творчества в Германии © Grup Yorum

По ее словам, может сложиться впечатление, что между президентом Реджепом Эрдоганом и США или другими империалистическими странами бывают конфликты, но, к примеру, он купил систему ПВО у России только после того, как США затянули поставки Турции истребителя-бомбардировщика F-35.

Озордулу отметила, что Эрдоган использовал эту возможность, чтобы улучшить отношения с Россией, испорченные после уничтожения российского военного самолёта и гибели лётчика, но история с покупкой российских ракет вряд ли будет продолжена, и тот факт, что Эрдоган осмеливается говорить американцам те или иные неприятные слова, вовсе не означает, что Турция — независимая страна.

«Правительство Эрдогана проводило экономическую политику под диктовку США. Сейчас, когда эта экономическая модель сталкивается с серьёзными проблемами, США пытаются переложить бремя кризиса на Турцию — её народ и её правящий класс. Эрдоган не возражал, чтобы дополнительное бремя возлагалась на турецкий народ, он возражал против дополнительного бремени на турецкую буржуазию за счёт высоких процентных ставок. Хотя в конце концов он всё равно выполнил навязанные американцами условия», — добавила она.

На самом деле Турция обслуживает империалистические интересы, но в глазах сторонников Эрдогана это выглядит совсем по-другому, заключила собеседница издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.