Комментируя в интервью изданию Украина.ру миграционный кризис на белорусско-польской границе, польский политолог Конрад Рэнкас рассказал об опасных тенденциях в британских СМИ

По мнению Рэнкаса, Британия воспользовалась кризисом для увеличения своего военного присутствия в Польше и на Украине. Одновременно, в британских СМИ ведётся антироссийская кампания, утверждает политолог.

«Британские СМИ в последнее время напоминают газеты времен Крымской войны. Даже журналы, считающиеся либеральными и не подверженными русофобии, распирает от новостей об "увеличении на целых 17% военной активности на базах российской армии на границе с Украиной и Белоруссией"», — заявил польский эксперт.

«Это будет катастрофа»: к чему приведет всплеск русофобии в Германии © AFP, Kenzo Tribouillard

Затем он состоял в различных правых и консервативных политических партиях и объединениях, таких, как «Национальное правое движение», «Национальная партия» и «Национал-демократическая партия».

Вступил в «Клуб консерваторов и монархистов». В 2003-2004 занимал пост председателя Люблинского регионального собрания депутатов.

С полным текстом интервью Рэнкаса можно ознакомиться здесь.