По мнению польского политолога Конрада Рэнкаса, размещение британского спецназа на Украине может подтолкнуть её президента Владимира Зеленского к наступлению на Донбасс. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

Рэнкас рассказал, что, воспользовавшись миграционным кризисом на польско-белорусской границе, Великобритания готовится разместить в Польше дополнительные военные части, в задачи которых отнюдь не входит борьба с нелегальной миграцией. По словам политолога, речь идёт о частях быстрого реагирования, использующихся для наступательных операций.

«Их присутствие рядом с Донбассом может быть воспринято Зеленским как открытый приказ об атаке», — заявил Рэнкас.

Польский политолог также рассказал о том, что Великобритании выгодна напряжённость на востоке Украины. Арестович назвал миграционный кризис на границе Белоруссии «операцией России против Украины» © Алексей Арестович/Фейсбук

Британские кредиты, выделяемые стране, затем почти полностью вернутся в Великобританию в виде оплаты военных поставок.

«Часть денег, конечно, останется на Украине — в виде взяток для спонсоров и команды украинского президента-вора. Потому что хорошая война — не выигранная, а та, которая постоянно приносит деньги», — утверждает эксперт.

Рэнкас родился в 1975 году. В подростковом возрасте был активистом польской антикоммунистической оппозиции. Затем он состоял в различных правых, консервативных и монархических политических партиях и объединениях.

В 2003-2004 занимал пост председателя Люблинского регионального собрания депутатов.

С полным текстом интервью Рэнкаса можно ознакомиться здесь.