Политический аналитик Евгений Сатановский в интервью изданию Украина.ру осудил действия польских пограничников по отношению к мигрантам на границе с Белоруссией

Миграционный кризис: Лукашенко объяснил, как Польша обманывает Евросоюз © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

По его словам, политикам Польши «плевать», что будет с мигрантами, они просто заботятся о своем рейтинге.

«Как в Польше и в Прибалтике традиционно поступают со смуглыми людьми, которые говорят на незнакомом им языке, хорошо известно было после войны остаткам местных евреев и цыган», — напомнил эксперт.

Недаром Польшу еще британский премьер Черчилль называл «гиеной Европы», заключил Сатановский.

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На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч беженцев, преимущественно из Восточной Африки. Они разбили лагерь и пытаются прорваться на территорию Польши, чтобы получить затем убежище в странах ЕС. Власти Польши винят в ситуации Минск, они стянули к границе войска, пограничники применяют против мигрантов слезоточивый газ.