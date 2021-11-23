У коррупции в Крыму украинские корни, заявил в интервью Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

Укрепление тылов. В Крыму идёт большая чистка © / Перейти в фотобанк

Перейдя под российскую юрисдикцию, многие оставшиеся в Крыму чиновники не успели перестроиться, отметил он.

«Руководство Крыма и лично Сергей Валерьевич Аксенов достаточно жестко относятся к коррупции среди чиновников и поддерживает действия силовиков», — сказал Царев.

При этом в России бюрократический процесс по сравнению с Украиной усложнен, для всего нужно громадное количество разрешительных документов и согласований. Поэтому украинские чиновники, попадая в российские реалии, зачастую ошибаются не специально, без злого умысла, заключил Царев.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее была арестована министр культуры Крыма Вера Новосельскую. Ее подозревают в получении 25 миллионов рублей взятки за якобы патронирование подрядчиков при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе.