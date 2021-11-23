Турция занимается поставками беспилотников Байрактар на Украину прежде всего потому, что президент Реджеп Эрдоган и правительство Партии справедливости и развития зависят от США. Об этом рассказала турецкий общественный деятель Шюкрие Озордулу в интервью изданию Украина.ру

Турецкие активистки о «Байрактарах», несостоявшемся выдворении послов и несвободе творчества в Германии © Grup Yorum Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, а поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации в Донбассе. Позднее МИД Турции отметил, что приобретенное Киевом у Анкары вооружение перестает быть турецким, и призвал Украину перестать употреблять название страны при упоминании беспилотника.

Эксперт уточнила, что если по каким-либо причинам США не могут поставлять Украине некоторые виды оружия, они используют Эрдогана, он поставляет Украине «Байрактары», а США вроде бы и ни при чём.

«Мы, можно сказать, неоколония американцев и других империалистических стран. Эрдоган, разумеется, не хочет ссориться с Россией, торговля с которой важна для турецкой экономики. Помните «помидорную войну»? Она нанесла сильный удар по турецкой экономике. Но, с другой стороны, Эрдоган зависит от США, более того, он — марионетка США», — считает Озордулу.

Что касается риторики Эрдогана по поводу Крыма, то чем больше у Турции внутренних проблем и провалов в экономической политике, тем громче он говорит: «Мы — потомки османов, нам нужно снова стать великими, и т. д.», заключила собеседница издания.

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