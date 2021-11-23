Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, а поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации в Донбассе. Позднее МИД Турции отметил, что приобретенное Киевом у Анкары вооружение перестает быть турецким, и призвал Украину перестать употреблять название страны при упоминании беспилотника.
Эксперт уточнила, что если по каким-либо причинам США не могут поставлять Украине некоторые виды оружия, они используют Эрдогана, он поставляет Украине «Байрактары», а США вроде бы и ни при чём.
«Мы, можно сказать, неоколония американцев и других империалистических стран. Эрдоган, разумеется, не хочет ссориться с Россией, торговля с которой важна для турецкой экономики. Помните «помидорную войну»? Она нанесла сильный удар по турецкой экономике. Но, с другой стороны, Эрдоган зависит от США, более того, он — марионетка США», — считает Озордулу.
Что касается риторики Эрдогана по поводу Крыма, то чем больше у Турции внутренних проблем и провалов в экономической политике, тем громче он говорит: «Мы — потомки османов, нам нужно снова стать великими, и т. д.», заключила собеседница издания.
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