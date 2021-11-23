Юлии Тимошенко будет тяжело использовать нынешний газовый кризис на Украине и сделать свой рейтинг больше, чем 10-15 процентов, поскольку ее электорат закапсулирован. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Петр Порошенко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко потребовали от действующего главы государства Владимира Зеленского провести с ними закрытую встречу на фоне «возможной военной угрозы со стороны РФ» и кризиса в энергетике.

Эксперт отметил, что прямых перетоков рейтинга от «Слуги народа» к «Европейской солидарности» и «Батькивщине» нет. На фоне резкого обрушения рейтинга «Слуги народа» у них резкого роста рейтинга не случилось.

«Да, они могут нарастить 2-3 процента в рамках статистической погрешности. Но это не заявка на премьер-министра», — указал Бизяев.

Что же касается перспектив Зеленского, то он доработает один свой срок и потом из политики уйдет, 2022 — это последний год, когда он может перезагрузиться красиво. В 2023 уже будут проблемы, заключил собеседник издания.

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