Арсен Аваков, Петр Порошенко и Дмитрий Разумков ситуативно могут объединиться против президента Украины Владимира Зеленского, но когда станет вопрос «за что объединяться?», их союз развалится. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Рината Ахметова «Украина» появился отправленный в отставку Арсен Аваков. Они небезосновательно полагают, что бывший донецкий олигарх объединяет вокруг себя всех врагов Владимира Зеленского, с которым они больше не находят общий язык.

Эксперт напомнил, что «большая и нежная любовь» подконтрольного Авакову «Народного фронта» и Блока Петра Порошенко в 2014-2019 году напоминала историю про черепаху и змею: укушу — не перевезет, не перевезу — укусит.

«В серьезную коалицию они вряд ли объединятся. Да и Петру Алексеевичу Порошенко к тому времени уже будет не до коалиции. Но потенциальный электорат Зеленского они могут пощипать, и очень серьезно», — констатировал Бизяев.

Посмотрим, какая будет окончательная конфигурация этого союза политических сил. Тогда уже можно будет рассуждать об их перспективах на том или ином электоральном поле, заключил собеседник издания.

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