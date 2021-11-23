Ранее многие наблюдатели обратили внимание на то, что на телеканале Рината Ахметова «Украина» появился отправленный в отставку Арсен Аваков. Они небезосновательно полагают, что бывший донецкий олигарх объединяет вокруг себя всех врагов Владимира Зеленского, с которым они больше не находят общий язык.
Когда-то сам Аваков говорил о том, что для того, чтобы пойти в политику, нужно иметь минимум 200 человек, поэтому Аваков создает конгломерат политических сил, в которых он хочет быть модератором, уточнил эксперт.
«Аваков сказал, что время продюсеров закончилось, нужно заняться политическим менеджментом и перечислил те силы, с которыми он готов работать. Там были Разумков, Юлия Тимошенко, Игорь Смешко, Олег Ляшко, Арсений Яценюк и Владимир Гройсман — достаточно пестрый конгломерат политиков», — указал Бизяев.
Поэтому сам по себе Аваков, учитывая его антирейтинг, вряд ли может возглавить эту политическую силу и повести ее на выборы, но как непубличный лидер, он вполне может претендовать на роль премьер-министра, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.