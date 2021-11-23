У Арсена Авакова довольно серьезный непубличный вес, но он не может его использовать для того, чтобы занять пост премьер-министра. Поэтому он идет в публичную политику и пытается собрать команду. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Арсен Аваков. Они небезосновательно полагают, что бывший донецкий олигарх объединяет вокруг себя всех врагов Владимира Зеленского, с которым они больше не находят общий язык.

Когда-то сам Аваков говорил о том, что для того, чтобы пойти в политику, нужно иметь минимум 200 человек, поэтому Аваков создает конгломерат политических сил, в которых он хочет быть модератором, уточнил эксперт.

«Аваков сказал, что время продюсеров закончилось, нужно заняться политическим менеджментом и перечислил те силы, с которыми он готов работать. Там были Разумков, Юлия Тимошенко, Игорь Смешко, Олег Ляшко, Арсений Яценюк и Владимир Гройсман — достаточно пестрый конгломерат политиков», — указал Бизяев.

Поэтому сам по себе Аваков, учитывая его антирейтинг, вряд ли может возглавить эту политическую силу и повести ее на выборы, но как непубличный лидер, он вполне может претендовать на роль премьер-министра, заключил собеседник издания.

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