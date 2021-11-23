С началом осеннего политического сезона в команде Зеленского произошел раскол: депутаты от «Слуги народа» уволили Разумкова с поста председателя правительства, заявив, что он идет вразрез с интересами политической силы. Разумков остался в партии и заявил, что будет бороться за мандат. Кроме того, он объявил о создании своего межфракционного объединения «Разумная политика», куда войдут депутаты, в частности, от фракций «Слуга народа» и «Батькивщина».
Сейчас главная задача Разумкова — даже не собрать большое количество депутатов и создать свою группу, а правильно представить себя для будущего избирателя, который отдаст за него минимально необходимые 5% голосов для прохода в Верховную Раду, пояснил эксперт.
«Стартовать с платформы «канонической Слуги народа», с которой он начал, можно. Но даст ли это необходимый результат — большой вопрос. Еще слишком много воды утечет за это время», — рассуждает Бизяев.
Собеседник издания добавил, что в украинской политике будущее за идеологическими партиями. Надо четко определиться — «либо ты правый, либо ты левый, либо ты либертарианец».
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