Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков идет в свое самостоятельное плаванье и создает свою политическую силу с прицелом на парламентские выборы 2023 года. Он договорился с Владимиром Зеленским, по каким правилам они будут воевать. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев

Сейчас главная задача Разумкова — даже не собрать большое количество депутатов и создать свою группу, а правильно представить себя для будущего избирателя, который отдаст за него минимально необходимые 5% голосов для прохода в Верховную Раду, пояснил эксперт.

«Стартовать с платформы «канонической Слуги народа», с которой он начал, можно. Но даст ли это необходимый результат — большой вопрос. Еще слишком много воды утечет за это время», — рассуждает Бизяев.

Собеседник издания добавил, что в украинской политике будущее за идеологическими партиями. Надо четко определиться — «либо ты правый, либо ты левый, либо ты либертарианец».

Полностью интервью можно прочитать здесь.