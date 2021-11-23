Последние социологические опросы показали, что популярность Разумкова стремительно набирает обороты: в президентском рейтинге он уже обогнал экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. В то же время президент Владимир Зеленский, впервые после избрания, возглавил антирейтинг украинских политиков.
Разумков — это «голимый мамкин пирожочек», который не в состоянии электорально возбудить совершенно никого, категорична эксперт.
«Ходят слухи, что Ахметов пытается нанять доктора Евгения Комаровского, который не слезает последнее время с ахметовских каналов, и начал комментировать не только вздутие животиков у младенцев, но и всякие политические новости. Он всегда хотел залезть в политику, но как-то у него, бедняжки не получалось. На днях он пожаловался, что даже Зелебобик его поюзал и выкинул. Так что — свято место пусто не бывает», — подчеркнула Монтян.
Собеседница издания добавил, что украинские олигархи обязательно найдут «нового спасителя нации, новую надежду и опору», и тогда электорат переметнется к этому новому Голобородько (персонаж из сериала Владимира Зеленского «Слуга народа», простой учитель, который волей случая стал президентом- ред.).
Полностью интервью можно прочитать здесь.