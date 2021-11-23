Юлии Тимошенко пора заворачиваться в белую простыню, и медленно ползти на политическое кладбище. Она догуливает свои последние политические деньки. У Дмитрия Разумкова больших электоральных перспектив тоже нет. Об этом рассказала адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян в интервью изданию Украина.ру

Монтян: Не исключено, что это будет первая политическая команда, которую таки развесят за заднюю ногу на телеграфных столбах вдоль Крещатика © Facebook, Дмитрий Филимонов Разумкова стремительно набирает обороты: в президентском рейтинге он уже обогнал экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. В то же время президент Владимир Зеленский, впервые после избрания, возглавил антирейтинг украинских политиков.

Разумков — это «голимый мамкин пирожочек», который не в состоянии электорально возбудить совершенно никого, категорична эксперт.

«Ходят слухи, что Ахметов пытается нанять доктора Евгения Комаровского, который не слезает последнее время с ахметовских каналов, и начал комментировать не только вздутие животиков у младенцев, но и всякие политические новости. Он всегда хотел залезть в политику, но как-то у него, бедняжки не получалось. На днях он пожаловался, что даже Зелебобик его поюзал и выкинул. Так что — свято место пусто не бывает», — подчеркнула Монтян.

Собеседница издания добавил, что украинские олигархи обязательно найдут «нового спасителя нации, новую надежду и опору», и тогда электорат переметнется к этому новому Голобородько (персонаж из сериала Владимира Зеленского «Слуга народа», простой учитель, который волей случая стал президентом- ред.).

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