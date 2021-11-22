На Украине в данный момент образовался дефицит угля, в частности на государственных тепловых электростанциях (ТЭС) запасы угля вдвое меньше необходимых, работают только три энергоблока из 22-х, остающихся в собственности государства.
Тимошенко со ссылкой на данные госаудита обвинила «Нафтогаз» в присвоении 225 млрд грн и привела слова экс-директора компании Отто Ватерландера о том, что себестоимость добычи газа 1 грн за кубометр, а тариф для населения — более 7 грн за куб.
По ее мнению, для наведения порядка в украинской энергетике нужно в первую очередь избавиться от «коррупционного посредника» — госкомпании «Нафтогаз».