Экс-премьер Украины, депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко предложила ради спасения страны ликвидировать госмонополиста НАК «Нафтогаз» и ввести чрезвычайное положение в энергетике. Ее слова прозвучали на встрече с руководством ТЭЦ №5. Видеозапись встречи опубликовала пресс-служба партии Тимошенко «Батькивщина» 22 ноября

«Снизим тарифы в два раза»: Украина решила побороться за транзит российского газа, но без особого желания © Facebook, Денис Шмигаль

Тимошенко со ссылкой на данные госаудита обвинила «Нафтогаз» в присвоении 225 млрд грн и привела слова экс-директора компании Отто Ватерландера о том, что себестоимость добычи газа 1 грн за кубометр, а тариф для населения — более 7 грн за куб.

По ее мнению, для наведения порядка в украинской энергетике нужно в первую очередь избавиться от «коррупционного посредника» — госкомпании «Нафтогаз».