«Хождение за три моря»: Киев решил отправить казахский уголь на Украину по загадочному маршруту

У Казахстана нет прямого выхода к морю, если не считать таковым Каспийское озеро. Поставки угля в обход территории РФ могут происходить по двум маршрутам.
Первый: добытый уголь по железной дороге попадает в казахский порту Актау; там уголь грузится на корабль и следует до Баку, где перегружается на железнодорожный состав и следует через Азербайджан в Грузию.
В грузинском порту Поти на Черном море уголь опять перегружается на корабль и следует в порт Южный или Одессу. Там он разгружается, грузится на железнодорожный состав и отправляется наконец на украинские тепловые электростанции.
Второй маршрут — из Казахстана через Туркменистан и Иран по железной дороге в Азербайджан, и далее до грузинского порта Поти и т.д.
Во всех случаях транспортное плечо вырастает в несколько раз, соответственно в разы растет и стоимость доставки. При текущих мировых ценах на уголь Украине стоило бы топить свои ТЭС газом.
Сложившаяся ситуация означает, что Украина не имеет достаточных запасов газа в своих хранилищах для успешного прохождения отопительного сезона, как уверяют местные чиновники.