«Хождение за три моря»: Киев решил отправить казахский уголь на Украину по загадочному маршруту

После того, как Россия приостановила поставки своего энергетического угля на Украину и ограничила транзит из Казахстана, Киев решил доставлять казахский уголь морем. Об этом сообщила украинская государственная компания «Центрэнерго» 22 ноября

У Казахстана нет прямого выхода к морю, если не считать таковым Каспийское озеро. Поставки угля в обход территории РФ могут происходить по двум маршрутам.

Первый: добытый уголь по железной дороге попадает в казахский порту Актау; там уголь грузится на корабль и следует до Баку, где перегружается на железнодорожный состав и следует через Азербайджан в Грузию.

В грузинском порту Поти на Черном море уголь опять перегружается на корабль и следует в порт Южный или Одессу. Там он разгружается, грузится на железнодорожный состав и отправляется наконец на украинские тепловые электростанции.

Второй маршрут — из Казахстана через Туркменистан и Иран по железной дороге в Азербайджан, и далее до грузинского порта Поти и т.д.

Во всех случаях транспортное плечо вырастает в несколько раз, соответственно в разы растет и стоимость доставки. При текущих мировых ценах на уголь Украине стоило бы топить свои ТЭС газом.

Сложившаяся ситуация означает, что Украина не имеет достаточных запасов газа в своих хранилищах для успешного прохождения отопительного сезона, как уверяют местные чиновники.