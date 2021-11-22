Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на угрозы польских политических деятелей полностью закрыть белорусскую границу, сообщает 22 ноября агентство БЕЛТА

Обращаясь к полякам, белорусский лидер заявил:

«Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем… Я в этом плане только могу сказать: закроют — пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят»

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство рассматривает возможность новых санкций против Белоруссии, вплоть до закрытия границы, транзитных и торговых переходов. Миграционный кризис: Лукашенко объяснил, как Польша обманывает Евросоюз © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

Отношения Минска и Варшавы резко обострились в ноябре в связи с миграционным кризисом на границе.

Тысячи мигрантов, в основном, из стран Ближнего Востока, пытаются прорваться из Белоруссии на территорию Евросоюза через установленные польскими пограничниками проволочные заграждения.

Польша утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки.

Белоруссия отвергает эти обвинения и, в свою очередь, обвиняет Варшаву в жестоком обращении с мирными людьми.