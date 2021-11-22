Бизнесмен Игорь Гольдберг подал в суд на племянника Аллы Пугачевой, предприниматель обвиняет звездного родственника в обмане при покупке салона красоты. Об этом 21 ноября написал Starhit

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Ни певицы, ни оставшихся 8 миллионов продавец так и не увидел, и в итоге подал в суд. Племянник артистки вину не признает, заявляя, что даже готов подтвердить свою правоту документально.

«Все расписки и документы Игоря Михайловича у меня есть, они подписаны в присутствии свидетелей», — говорит Владислав.

Предприниматель в ответ утверждает, что расписка поддельная, ведь никаких денег он не получал, а звездный племянник просто воспользовался ситуацией, что перепродать салон красоты дороже. Свои слова он подтвердил объявлением в сети, где указано, что бизнес продается за 11 миллионов.

Родственник артистки не увидел в этом ничего предосудительного, заявив, что легко докажет свою правоту, даже не привлекая к процессу Пугачеву.

«Зачем мне тревожить Аллу Борисовну? Все бумаги у нас, если он на что-то надеется, то ничего не получится», — сказал он.

Кто из них говорит правду, а кто нет — теперь предстоит разобраться Савеловскому суду Москвы. Заседание назначено на конец декабря.