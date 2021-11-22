Ринат Ахметов финансирует многих политиков, даже тех, у которых мало перспектив на будущее, но с учетом их вероятных возможностей. И поэтому он и вкладывается в «проект Разумков — Аваков». Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина Рината Ахметова «Украина» появился отправленный в отставку Арсен Аваков и Дмитрий Разумков. Они небезосновательно полагают, что бывший донецкий олигарх объединяет вокруг себя всех врагов Владимира Зеленского, с которым они больше не находят общий язык.

Эксперт также отметил, что Ахметов заинтересован в возвращении схемы «Роттердам плюс», когда покупка угля на Украине считалась по цене угля в Роттердаме плюс доставка на Украину, и кстати, не исключено, что если ему пойдут навстречу, то он, сохранив финансирование Разумкова и Авакова, по крайней мере, может сократить их присутствие у себя на телевидении.

«И третья причина: из-за того, что Ахметов — человек нежадный, он финансирует ряд лоббистов в Соединенных Штатах, у него сохраняются контакты, связи и поддержка, и он всерьез полагал, что эта задача, которая ставится Соединенными Штатами перед властью на Украине — зачистить Украину от олигархов — его не коснётся, и он останется единственным и любимым олигархом, который, в общем-то, все равно останется благодаря всем своим пожертвованиями и готовности работать, выполнять задачи Запада», — указал Царев.

Ахметов понимает и видит, что Владимира Зеленского будут сливать, поэтому хочет стать для следующего президента тем, кем был Коломойский для Зеленского, то есть тем олигархом, который сделает президентом своего человека, добавил политик.

В случае, если Зеленский не будет с ним договариваться, он видит достаточно высокие перспективы у объединения тех политиков, которые являются сегодня врагами и оппонентами Зеленского. Таких сейчас очень много, поэтому Ахметов может оказаться Зеленскому не по зубам, заключил собеседник издания.

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