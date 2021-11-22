«В России вслух говорят, что там ваш "Тимофеев" делает? А я говорю: «Какой "Тимофеев"? Ну, так это агентурный псевдоним Ермака в России… Тимофеев», — сказал Москаль.
Накануне в День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года, который был посвящен 8-й годовщине начала «Евромайдана», состоялся марш «Не теряем достоинства. Защищаем свободу». Участники акции развернули на Майдане огромный баннер с изображением Владимира Зеленского и Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство».
В ультимативной форме они потребовали уволить Ермака в течение десяти дней. Иначе пообещали провести на Майдане бессрочную акцию протеста.