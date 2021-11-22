Бывший депутат Верховной Рады и экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль заявил, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы является агентом спецслужб Российской Федерации и имеет позывной «Тимофеев». Об этом на днях он заявил в эфире «5 канала»

Москаль объяснил, почему Кучма лучше Зеленского © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Накануне в День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года, который был посвящен 8-й годовщине начала «Евромайдана», состоялся марш «Не теряем достоинства. Защищаем свободу». Участники акции развернули на Майдане огромный баннер с изображением Владимира Зеленского и Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство».

В ультимативной форме они потребовали уволить Ермака в течение десяти дней. Иначе пообещали провести на Майдане бессрочную акцию протеста.