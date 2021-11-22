Развитие компании «Укрнафта», где главным акционером является государство посредством НАК «Нафтогаз Украины», замедляется, поскольку в составе акционеров продолжает состоять крупнейший украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Такое мнение 22 ноября выразил глава центра «Эйдос» Виктор Таран в своем заявлении, передает «РБК-Украина»

Начальник отдела одесской полиции попался на взятке в день назначения © Открытые источники

«Коломойский всегда пытался контролировать ключевые отрасли, влияющие на безопасность государства. И он понимает ценность "Укрнафты"… Закон о деолигархизации не касается Коломойского и многих других. Это закон о перераспределении сил на рынке медиа. Он не имеет отношения к борьбе с олигархами. Это скорее "страшилка" для народа. Но политического содержания и воплощения закон этот не имеет», — заявил глава «Эйдос».

Государство в лице «Нафтогаза» владеет 50% +1 акций «Укрнафты», еще более чем 40% акций в руках группы «Приват» Коломойского.

Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов, пообещав, что лишат тех, кто попадет в их число, определенных прав, в частности, возможности влиять на политику в стране. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, заявив, что это — только первый шаг на пути к избавлению от олигархов.