В СВР отметили, что Госдепартамент США по дипломатическим каналам распространяет абсолютно ложную информацию о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда М. Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», — говорится в заявлении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте провокаций со стороны Украины в Донбассе. он подчеркнул, что провокации Киева осуществляются с применением вооружения, которое поставляет Украине НАТО.