США и Евросоюз укрепляют у Украины чувство вседозволенности и безнаказанности, отмечается в заявлении на сайте пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ 22 ноября

«Набрасывают через эти "трубы"»: Кремль объяснил, как США ведут информационную войну против России © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная поли­тика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуа­цию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда М. Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осе­тии. Ему это дорого обошлось», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте провокаций со стороны Украины в Донбассе. он подчеркнул, что провокации Киева осуществляются с применением вооружения, которое поставляет Украине НАТО.